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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda ne var? 6 Temmuz Cuma televizyon yayın akışı! Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler, Şangay Şövalyeleri

        Bugün televizyonda ne var? İşte, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışı!

        Bugün de birbirinden çeşitli yapımlar ekrandaki yerini alacak. Hafta sonu dinlenirken televizyon izlemek isteyenler Cumartesi akşamı ekranda neler olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:50
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        1

        Her gün birbirinden farklı yapımlar ekranları karşısında izleyicisi ile buluşuyor. Cumartesi gününü ekran başında geçirmek isteyenler bugün televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Peki, 6 Temmuz Cumartesi televizyon yayın akışında neler var? İşte detaylar!

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        08:00 - Cambaz Ali

        10:00 - Cumartesi Sürprizi

        13:00 - Japon İşi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        23:45 - Dünya Güzellerim Tatilde

        01:45 - Japon İşi

        03:45 - Arıza

        3

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:45 - Süper Bir Takım

        08:00 - Doğduğun Ev Kaderindir

        13:30 - Cango'nun İntikamı

        15:00 - Gazete Magazin

        20:00 - MasterChef Türkiye

        00:15 - MasterChef Türkiye

        02:45 - Gazete Magazin

        4

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        10:00 - Şevkat Yerimdar

        13:00 - Mehmet Özer ile Mutfakta

        14:00 - Yasak Elma

        16:00 - Hudutsuz Sevda

        19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 - Sen Çal Kapımı

        23:45 - İlk Buluşma

        01:30 - Mucize Doktor

        04:00 - Son Yaz

        06:00 - Her Yerde Sen

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Cumartesi

        13:00 - Arda'nın Mutfağı

        14:00 - Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

        16:15 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 - Yalan

        23:15 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü

        01:00 - Ay'ın Köpekbalığı Yüzü

        02:30 - Güneşin Kızları

        04:00 - Müzik Arası

        05:00 - Çatı Katı Aşk

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 - Beni Böyle Sev

        08:00 - Yedi Numara

        09:00 - Yeditepe İstanbul

        10:00 - Hayallerin Peşinde

        11:05 - Bulmaca Kulesi 2:Eve Dönüş

        13:05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:15 - Gönül Dağı

        18:00 - Ana Haber

        19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"

        21:00 - Kupa Saati

        22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

        00:15 - 3'te 3

        01:30 - Gönül Dağı

        04:15 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        ŞANGAY ŞOVALYELERİ

        Çinli asiller Chon'un fazla yakın olmadığı babasını öldürünce, en iyi arkadaşı Roy'u da yanına alarak intikam için Londra'ya giderler. Kız kardeşi de intikam amacıyla araştırma yaparken, uluslararası bir komployu fark eder.

        07:00 - Bahtiyar Ölmez

        10:00 - Ankara'nın Dikmen'i

        12:20 - Şansımı Seveyim

        14:10 - Şirinler Kayıp Köy

        16:00 - Alan

        19:00 - ATV Ana Haber

        20:00 - Şangay Şövalyeleri

        22:20 - Şangay Şövalyeleri

        02:50 - Kaçak

        05:10 - Bir Küçük Gün Işığı

        8

        STAR TV

        07:00 - Pulsar

        09:00 - Hanım Köylü

        12:10 - Dolunay

        14:30 - Yüksek Sosyete

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

        21:00 - İbo Show

        00:30 - İstanbullu Gelin

        02:15 - Dolunay

        04:00 - Yüksek Sosyete

        05:00 - Erkenci Kuş

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