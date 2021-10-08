8 Ekim Cuma günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Niyazi Gül Dörtnala gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.35: Benim Adım Melek
15.25: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı
23.45: Tarihin Arka Odası
03.00: Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Yalancı
23.30: Tarzan Rıfkı
01.15: İçimizden Biri
03.30: Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Kalp Yarası
03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05.35: Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
03.00: Gelinim Mutfakta
04.45: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: STAR HABER (Ana Haber)
20.00: Niyazi Gül Dörtnala
22.30: Niyazi Gül Dörtnala
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: Yalancılar ve Mumları
01.45: Fulya ile Umudun Olsun
04.15: Kefaret
05.45: Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
13.00: Kırmızı Oda
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: Kırmızı Oda
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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