Cemal Toktaş: 'Yalancı'nın senaryosu beni çok etkiledi

8 Ekim Cuma günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Niyazi Gül Dörtnala gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.35: Benim Adım Melek

15.25: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı

23.45: Tarihin Arka Odası

03.00: Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Yalancı

23.30: Tarzan Rıfkı

01.15: İçimizden Biri

03.30: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster

00.20: Kalp Yarası

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar

00.15: Camdaki Kız

03.00: Gelinim Mutfakta

04.45: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Niyazi Gül Dörtnala

22.30: Niyazi Gül Dörtnala

00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Aşk Mantık İntikam

23.30: Yalancılar ve Mumları

01.45: Fulya ile Umudun Olsun

04.15: Kefaret

05.45: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13.00: Kırmızı Oda

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: Kırmızı Oda

00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa