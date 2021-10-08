Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Ekim Cuma Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

"Bugün TV'de hangi diziler var?" sorusu araştırılıyor. 8 Ekim Cuma televizyon kanallarının günlük yayın akışı merak konusu oldu. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi, film ve yarışma programı televizyon ekranlarında seyircilerle buluşacak. 8 Ekim Cuma Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Ekim Cuma Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı

8 Ekim Cuma günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 8 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster, Arka Sokaklar, Niyazi Gül Dörtnala gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.35: Benim Adım Melek

15.25: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

21.45: 2022 Dünya Kupası Türkiye-Norveç maçı
23.45: Tarihin Arka Odası

03.00: Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Yalancı
23.30: Tarzan Rıfkı
01.15: İçimizden Biri
03.30: Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kim Milyoner Olmak İster
00.20: Kalp Yarası

03.20: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05.35: Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Arka Sokaklar
00.15: Camdaki Kız
03.00: Gelinim Mutfakta

04.45: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: STAR HABER (Ana Haber)

20.00: Niyazi Gül Dörtnala
22.30: Niyazi Gül Dörtnala
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

20.00: Aşk Mantık İntikam
23.30: Yalancılar ve Mumları

01.45: Fulya ile Umudun Olsun
04.15: Kefaret
05.45: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13.00: Kırmızı Oda

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: Kırmızı Oda
00.15: Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01.30: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı! Demet Akalın Gelinim Mutfakta'yı neden bıraktı? İşte sebebi...
TELEVİZYON Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı!
Kin filmi konusu nedir? Netflix Kin filmi oyuncuları kimler? Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Kin hakkında
TELEVİZYON Netflix'in Türk filmi Kin'in konusu nedir?
Yalancı 4. bölüm tanıtımları: Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!
TELEVİZYON Deniz mücadelesinden vazgeçmiyor!
'Filenin Sultanları: Sebat' belgeseli TRTSpor Yıldız ekranlarında
TELEVİZYON 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeseli TRTSpor Yıldız ...
Reyting sonuçları 7 Ekim açıklandı mı? Reytinglerde hangi yapım önde?
TELEVİZYON Reyting yarışında son durum
Show TV'nin yeni dizisi Aziz'in ilk tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON 'Aziz'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar dizisi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Barbaroslar dizisi oyuncuları ve konusu
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?
TELEVİZYON Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?
Camdaki Kız'ın oyuncuları tam kadro! Camdaki Kız'ın hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama?
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları tam kadro!
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.