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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TV Yayın akışı 23 Temmuz 2022 Cumartesi: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlarımız bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırıyor. Bugünkü TV yayın akışına göre; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Fındık İşi, Büyük Felaket, Doktor Civanım, Mükemmel Eşleşme, MasterChef Türkiye ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 23 Temmuz TV yayın akışına göre Cumartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

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  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    Televizyon izleyicilerinin gündeminde TV yayın akışı yer alıyor. Bugün ekranklara gelecek dizi, film ve programlar araştırılıyor. Peki bugün TV'de hangi diziler var? İşte 23 Temmuz Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    15:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Demet Akbağ ile Güldürme Beni
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    KANAL D YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Yeniden Başlamak

    15:00 Çok Güzel Hareketler 2

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:15 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    FOX TV YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Senden Daha Güzel

    16:15 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Doktor Civanım (Yerli Sinema)

    22:30 İlk Buluşma

    23:45 İbrahim Selim İle Bu Gece

    01:30 Tozluyaka
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    ATV YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    08:00 Mutlu Aile Defteri

    10:00 Gül Masalı 

    13:10 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 

    15:35 Gül Masalı

    18:40 atv Ana Haber

    20:00 Büyük Felaket

    22:05 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

    00:15 Büyük Felaket - Yabancı Sinema

    02:20 Megalodon - Yabancı Sinema
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    05:45 Kalk Gidelim

    09:00 Bu Toprağın Sesi

    10:00 Şefin Sağlıklı Masası

    11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

    12:50 Mükemmel Eşleşme

    15:45 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    00:30 Pelin Çiftt ile Gündem Ötesi Artı
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    STAR TV YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi Film Kuşağı

    09:30 Benim Tatlı Yalanım

    13:00 Ah Nerede?

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

    21:45 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

    23:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
  • Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi

    TV8 YAYIN AKIŞI 23 TEMMUZ 2022

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    09:30 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 MasterChef Türkiye

    15:15 Canım Annem

    17:30 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

    00:15 Gazete Magazin

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