Bugün TV’de neler var? 13 Ağustos Show TV, Kanal D, ATV, Star TV tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı 13 Ağustos Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden seyirciler ''Bugün TV'de ne var?'' sorusunu gündeme taşıdı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra yarışma ve eğlence programları ekranda olacak. İşte, 13 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
13 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile ‘’Bugün TV'de ne var?’’ sorusu yanıt buldu. ATV, Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV ve TV8'in güncel yayın akışlarında farklı programlar yer alıyor. İşte, 13 Ağustos Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Thor: Ragnarok
22:30 - Thor: Ragnarok
01:30 - Dönüştürücüler
03:45 - Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Küçük Esnaf
22:15 - Meraklı Köfteci
23:45 - Küçük Esnaf
01:45 - Meraklı Köfteci
03:30 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Menajerimi Ara
09:00 – İstanbullu Gelin
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Ne Olacak Şimdi?
21:45 - Öğrenci İşleri
23:45 - Öğrenci İşleri
01:00 - Aramızda Kalsın
03:00 - Kiralık Aşk
05:00 - Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 - Gazete Magazin Yaz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Dönerse Senindir
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
21:50 - Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
23:50 - Aile Saadeti
02:50 - Bir Gece Masalı
05:30 - Ateş Kuşları