        Haberler Bilgi Gündem Bugün üniversiteler tatil mi, YÖK açıklama yaptı mı, 19 Ocak 2026 İstanbul’da kar tatili açıklaması var mı?

        Bugün üniversiteler tatil mi? 19 Ocak İstanbul'da üniversiteler kar tatili açıklaması yaptı mı?

        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı haftanın ilk günü olan 19 Ocak Pazartesi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tarafından buzlanma ve dona karşı uyarılar yapılmasıyla birlikte, üniversitelerde kar tatili kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda "YÖK bugün kar tatili açıklaması yaptı mı, İstanbul ve Ankara'da bugün üniversiteler tatil mi?" soruları gündeme geldi. İşte tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 19.01.2026 - 09:38 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:38
        Hafta sonu Türkiye genelinde başlayan kar yağışı, 19 Ocak bugün etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’un beyaza bürünmesinin ardından üniversitelerin tatil olup olmadığı araştırılıyor. Bu doğrultuda üniversite öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), valilikler ve üniversite rektörlüklerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bugün üniversiteler tatil mi, İstanbul’da kar tatili açıklaması var mı? İşte tüm merak edilenler...

        BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        Yurt genelinde yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından gözler üniversitelerin kar tatili kararlarına döndü.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan bir kar tatili kararı açıklanmadı.

        Üniversitelerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ya da derslerin iptal edilmesi gibi uygulamalar; üniversitelerin idari ve akademik özerkliği kapsamında değerlendiriliyor.

        Bu doğrultuda kararlar, her üniversitenin kendi rektörlüğü tarafından, bulundukları ildeki hava koşulları ve valilik açıklamaları dikkate alınarak alınıyor. Bu nedenle öğrenciler üniversitelerin resmi duyuru ve açıklamalarını takip etmeli.

        19 OCAK 2026 İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ Mİ?

        İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

        Ancak üniversiteler için genel bir tatil kararı açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
