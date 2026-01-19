BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yurt genelinde yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından gözler üniversitelerin kar tatili kararlarına döndü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan bir kar tatili kararı açıklanmadı.

Üniversitelerde eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ya da derslerin iptal edilmesi gibi uygulamalar; üniversitelerin idari ve akademik özerkliği kapsamında değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda kararlar, her üniversitenin kendi rektörlüğü tarafından, bulundukları ildeki hava koşulları ve valilik açıklamaları dikkate alınarak alınıyor. Bu nedenle öğrenciler üniversitelerin resmi duyuru ve açıklamalarını takip etmeli.