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Haberler Sağlık
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Bugünkü (9 Eylül) korona vefat sayısı kaç? Son dakika: Koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklanıyor...

Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımları kapsamında okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi günlük vaka sayılarına ilgiyi arttırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Vaka sayılarındaki hızlı artış "Bugünkü koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayıları nedir?" sorusunun araştırılmasına neden oldu. İşte güncel koronavirüs tablosu...

Bugünkü (9 Eylül) korona vefat sayısı kaç? Son dakika: Koronavirüs tablosu ve vaka sayısı açıklanıyor...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı. İşte merak edilenler...

9 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Eylül Perşembe günü için güncel koronavirüs vaka sayılarını henüz açıklamadı. Bakan Koca açıklama yapar yapmak güncel veriler haberimizde yer alacak.

8 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM


8 Eylül koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.

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