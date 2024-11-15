Kırıkkale'de deprem! 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
Son depremler listesi 15 Kasım Cuma günü de gündemdeki yerini koruyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre Kırıkkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kırıkkale depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte detaylar…
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Kırıkkale’de deprem meydana geldi. İşte, 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
KIRIKKALE’DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.22’de Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 1.1 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Kırıkkale depreminin 3.5 büyüklüğünde ve yerin 6.5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
KIRIKKALE DEPREM VERİLERİ
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)
15.11.2024
06:22:52 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 1.1 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.