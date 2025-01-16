Son depremler listesi 16 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi 16 Ocak Perşembe günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi? İşte, 16 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 16 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
SON DEPREMLER LİSTESİ 16 OCAK 2025
16 Ocak Perşembe günü saat 07:30'a kadar meydana gelen tüm depremler şu şekilde listelendi:
16-01-2025 07:13:21 38.1422 27.2669 7.45 Ml 1.5 Menderes (İzmir) 648982
16-01-2025 06:53:27 40.8286 34.1264 9.67 Ml 1.4 Bayat (Çorum) 648981
16-01-2025 06:27:48 37.1711 39.2478 7 Ml 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 648980
16-01-2025 06:08:44 38.6553 26.6872 10.15 Ml 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 648978
16-01-2025 06:00:29 38.4439 37.5197 7 Ml 1.0 Darende (Malatya) 648979
16-01-2025 05:57:14 40.2047 31.8747 7.25 Ml 1.2 Beypazarı (Ankara) 648977
16-01-2025 05:51:33 36.9861 29.1681 7 Ml 0,9 Çameli (Denizli) 648976
16-01-2025 05:07:36 38.1392 27.2739 6.98 Ml 1.3 Menderes (İzmir) 648974
16-01-2025 05:01:35 37.6194 35.8533 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648975
16-01-2025 04:27:19 37.9983 36.4231 6.85 Ml 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 648972
16-01-2025 04:24:56 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971
16-01-2025 04:20:14 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970
16-01-2025 04:16:55 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973
16-01-2025 04:15:52 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969
16-01-2025 04:14:32 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968
16-01-2025 04:11:24 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967
16-01-2025 04:02:13 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 648966
16-01-2025 03:46:42 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965
16-01-2025 03:42:15 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 648963
16-01-2025 03:40:29 40.2067 28.9575 10.82 Ml 1.8 Nilüfer (Bursa) 648964
16-01-2025 03:40:29 38.1422 27.2669 7.45 Ml 1.5 Menderes (İzmir) 648982
16-01-2025 03:25:54 40.8286 34.1264 9.67 Ml 1.4 Bayat (Çorum) 648981
16-01-2025 03:19:46 37.1711 39.2478 7 Ml 1.4 Haliliye (Şanlıurfa) 648980
16-01-2025 03:11:02 38.6553 26.6872 10.15 Ml 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.36 km] Foça (İzmir) 648978
16-01-2025 03:02:08 38.4439 37.5197 7 Ml 1.0 Darende (Malatya) 648979
16-01-2025 03:00:58 40.2047 31.8747 7.25 Ml 1.2 Beypazarı (Ankara) 648977
16-01-2025 02:22:51 36.9861 29.1681 7 Ml 0,9 Çameli (Denizli) 648976
16-01-2025 02:18:16 38.1392 27.2739 6.98 Ml 1.3 Menderes (İzmir) 648974
16-01-2025 02:11:05 37.6194 35.8533 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648975
16-01-2025 02:02:14 37.9983 36.4231 6.85 Ml 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 648972
16-01-2025 01:58:45 37.8397 36.2619 12.44 Ml 1.8 Saimbeyli (Adana) 648971
16-01-2025 01:38:39 37.8872 29.2186 14.77 Ml 1.2 Pamukkale (Denizli) 648970
16-01-2025 01:24:22 38.3564 38.7603 7 Ml 1.5 Kale (Malatya) 648973
16-01-2025 00:53:47 37.8886 29.2253 10.82 Ml 1.5 Pamukkale (Denizli) 648969
16-01-2025 00:30:06 37.8967 29.2186 13.84 Ml 1.6 Pamukkale (Denizli) 648968
16-01-2025 00:27:09 37.6094 35.8825 7 Ml 1.0 Kozan (Adana) 648967
16-01-2025 00:15:38 36.1228 26.9561 19.3 Ml 1.9 Ege Denizi - [77.23 km] Datça (Muğla) 648966
16-01-2025 00:14:06 38.4542 37.5603 7 Ml 2.4 Darende (Malatya) 648965
16-01-2025 00:13:18 37.8875 29.2125 7 Ml 1.1 Pamukkale (Denizli) 648963
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.