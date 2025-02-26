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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 26 ŞUBAT 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        26 Şubat 2025 Bugünkü maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 26 Şubat 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşma oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Arda Güler'li Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Real Sociedad'a konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Şubat 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:28
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        26 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası ve Hollanda Kupası’nda kritik maçlar oynanacak. İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Real Sociedad - Real Madrid maçının ardından finale çıkan takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP AŞAMASI HEYECANI DEVAM EDİYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

        Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

        A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

        ZTK’da bugün Ankaragücü, Alanyaspor'u ağırlarken, Trabzonspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İşte günün kupa maçları…

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        26 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

        15:00 - Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

        20:30 - MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman) (A2)

        20:30 - Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park) (A Spor)

        20:30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

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        İNGİLTERE PREMİER LİG

        22:30 - Brentford-Everton

        22:30 - Manchester United-Ipswich Town

        22:30 - Nottingham Forest-Arsenal

        22:30 - Tottenham-Manchester City

        23:15 - Liverpool-Newcastle

        5

        İSPANYA KRAL KUPASI

        23:30 - Real Sociedad-Real Madrid (Tivibu Spor 1)

        6

        İTALYA KUPASI

        23:00 - Juventus-Empoli

        7

        FRANSA KUPASI

        21:00 - Brest-Dunkerque

        23:10 - Saint Brieuc-PSG

        8

        ALMANYA KUPASI

        22:45 - Leipzig-Wolfsburg

        9

        HOLLANDA KNVB KUPASI

        22:00 - PSV-Go Ahead Eagles

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