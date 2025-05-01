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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 MAYIS 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi günün maç programı

        Bugünkü maçlar 1 Mayıs 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 1 Mayıs 2025 programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final etabı bugün başlıyor. Avrupa Ligi yanı sıra UEFA Konferans Ligi, Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig gibi yabancı liglerin maç takvimi inceleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 1 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:32
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        1 Mayıs 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Futbolseverler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 1 Mayıs 2025 bugünkü maçlar…

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        AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI

        UEFA'nın düzenlendiği kupalarda yarı final maçları tamamlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.

        Devler Ligi'nde ilk maçlar sonunda Paris Saint Germain, Arsenal karşısında avantajı yakalamıştı. Barcelona ve Inter'in düellosunda ise kazanan çıkmadı.

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        Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, turnuvanın dikkat çeken takımlarından Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Günün diğer maçında ise Ruben Amorim yönetiminde ilk kupasını kazanmak isteyen Manchester United, finalin ev sahibi olan San Mames'te Athletic Bilbao'yla karşılaşacak.

        Konferans Ligi'nde Real Betis ile Fiorentina karşı karşıya gelirken turnuvanın en büyük favorilerinden Chelsea, deplasmanda Djurgarden'e konuk olacak.

        Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalin ilk maçlarının hepsi, TSİ 22.00'de başlayacak. Eşleşmelerin rövanşları 8 Mayıs'ta oynanacak.

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        UEFA AVRUPA LİGİ - YARI FİNAL

        22:00 Tottenham - Bodo/Glimt (TRT Spor)

        22:00 Athletic Bilbao - Manchester United (TRT 1)

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        UEFA KONFERANS LİGİ - YARI FİNAL

        22:00 Real Betis - Fiorentina (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Djurgarden - Chelsea (TRT Tabii Spor 2)

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        PREMİER LİG

        21:30 Nottingham Forest - Brentford

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        SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

        19:00 Al Riyadh - Al Orubah

        19:00 Al Akhdoud - Al Wahda

        21:00 Al Fateh - Al Shabab Riyadh

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