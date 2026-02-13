Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 13 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 13 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        13 Şubat Cuma günü sporseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli mücadeleler yer alıyor. Euroleague'de ise 28. hafta tüm heyecanıyla devam ederken maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 13 Şubat 2026 günün maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        13 Şubat Cuma gününün maç programı bellli oldu. Bugünkü maçlar listesinde yer alan karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın perdesi bugün açılırken; 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de önemli mücadeleler oynanacak. Öte yandan Euroleague'de 28. hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 13 Şubat 2026 maç fikstürü, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        13 ŞUBAT 2026 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Galatasaray-Eyüpspor (beIN Sports 1)

        20:00 Antalyaspor-Samsunspor (beIN Sports 2)

        3

        1. Lig

        13:30 Iğdır FK-Ümraniyespor (TRT Spor)

        17:00 Boluspor-Hatayspor (TRT Spor)

        20:00 Esenler Erokspor-Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

        20:00 Çorum FK-İstanbulspor (TRT Spor)

        4

        İspanya La Liga

        23:00 Elche-Osasuna

        5

        İtalya Serie A

        22:45 Pisa-Milan (TiviBu Spor 2)

        6

        Fransa Ligue 1

        21:00 Rennes-PSG (beIN Sports 4)

        23:05 Monaco-Nantes (beIN Sports 4)

        7

        Almanya Bundesliga

        22:30 Borussia Dortmund-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        8

        Suudi Arabistan Pro Lig

        16:55 Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah

        18:25 Al Hilal Riyadh-Al Ettifaq (S Sport Plus)

        20:30 Al Ittihad-Jeddah-Al Fayha

        9

        EuroLeague

        21:00 Zalgiris-Hapoel Tel Aviv

        21:30 Monako-Baskonya

        22:15 Panathinaikos-Fenerbahçe

        22:30 Partizan-Real Madrid

        22:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball

        10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Ayla Turan’ın 30 yıllık sanat yolculuğu İş Sanat'ta
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü