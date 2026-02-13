Bugünkü maçlar 13 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
13 Şubat Cuma günü sporseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 22. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli mücadeleler yer alıyor. Euroleague'de ise 28. hafta tüm heyecanıyla devam ederken maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 13 Şubat 2026 günün maç programı...
13 Şubat Cuma gününün maç programı bellli oldu. Bugünkü maçlar listesinde yer alan karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın perdesi bugün açılırken; 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de önemli mücadeleler oynanacak. Öte yandan Euroleague'de 28. hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 13 Şubat 2026 maç fikstürü, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
13 ŞUBAT 2026 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Galatasaray-Eyüpspor (beIN Sports 1)
20:00 Antalyaspor-Samsunspor (beIN Sports 2)
1. Lig
13:30 Iğdır FK-Ümraniyespor (TRT Spor)
17:00 Boluspor-Hatayspor (TRT Spor)
20:00 Esenler Erokspor-Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Çorum FK-İstanbulspor (TRT Spor)
İspanya La Liga
23:00 Elche-Osasuna
İtalya Serie A
22:45 Pisa-Milan (TiviBu Spor 2)
Fransa Ligue 1
21:00 Rennes-PSG (beIN Sports 4)
23:05 Monaco-Nantes (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
22:30 Borussia Dortmund-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
16:55 Al Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah
18:25 Al Hilal Riyadh-Al Ettifaq (S Sport Plus)
20:30 Al Ittihad-Jeddah-Al Fayha
EuroLeague
21:00 Zalgiris-Hapoel Tel Aviv
21:30 Monako-Baskonya
22:15 Panathinaikos-Fenerbahçe
22:30 Partizan-Real Madrid
22:30 Olimpia Milano-Dubai Basketball