13 Şubat Cuma gününün maç programı bellli oldu. Bugünkü maçlar listesinde yer alan karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın perdesi bugün açılırken; 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig’de önemli mücadeleler oynanacak. Öte yandan Euroleague'de 28. hafta heyecanı bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 13 Şubat 2026 maç fikstürü, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...