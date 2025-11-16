16 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Son karşılaşmaların oynanacağı haftaya girildi. 16-18 Kasım tarihleri arasında oynanacak mücadelelerin ardından 2026 yılında düzenlenecek organizasyona direkt katılacak takımlar belli olacak. Play-off turunu garantileyecek ekiplerin de netleşeceği maçlar öncesi futbolseverler, ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.