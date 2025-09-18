Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025: Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın yanı sıra Manchester City, Barcelona, Club Brugge gibi takımlar sahaya çıkacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 3 maç ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 08:56 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:38
        1

        18 Eylül 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu akşam 6 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile GS maç detayları haberimizde…

        2

        EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

        Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

        Frankfurt Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

        3

        18 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

        14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)

        17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)

        20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

        19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)

        22.00 Newcastle United-Barcelona

        5

        22.00 Sporting CP-Kairat

        22.00 Manchester City-Napoli

        22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

        6

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18.40 Al Taawon-Al Ettifaq

        18.40 Al Kholood-Damac FC

        21.00 Neom SC-Al Akhdoud

