19 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi (VNL) ve FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, anbul etabının ikinci maçında Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...