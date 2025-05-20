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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs 2025 Salı günün maçları

        Maç programı 20 Mayıs 2025 Salı günü için araştırılıyor. Bu akşam Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Futbolun yanı sıra günün maç takviminde basketbol ve voleybol mücadelelerinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, bu akşam kimin maçı var? İşte 20 Mayıs 2025 Maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:59
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        1

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Merak edenler için 20 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi ve saatleri haberimizde.

        2

        20 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Premier Lig

        22.00 Crystal Palace-Wolverhampton (beIN SPORTS 4)

        22.00 Manchester City-Bournemouth (beIN SPORTS 3)

        3

        Suudi Arabistan Pro Ligi

        19.00 Al Qadsiah-Al Orubah

        19.20 Al Taawon-Al Riyadh

        21.00 Al Shabab-Al Ittihad

        4

        Fransa Ulusal Lig 1 Play-off - Finaller

        21:45 Boulogne - Clermont

        5

        Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur

        21:00 Den Bosch - Telstar

        6

        Finlandiya Veikkausliiga

        18:00 HJK Helsinki - SJK Seinöjoen

        7
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