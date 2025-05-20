Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs 2025 Salı günün maçları
Maç programı 20 Mayıs 2025 Salı günü için araştırılıyor. Bu akşam Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Futbolun yanı sıra günün maç takviminde basketbol ve voleybol mücadelelerinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, bu akşam kimin maçı var? İşte 20 Mayıs 2025 Maç programı...
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 20 Mayıs Salı günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Merak edenler için 20 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi ve saatleri haberimizde.
20 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Premier Lig
22.00 Crystal Palace-Wolverhampton (beIN SPORTS 4)
22.00 Manchester City-Bournemouth (beIN SPORTS 3)
Suudi Arabistan Pro Ligi
19.00 Al Qadsiah-Al Orubah
19.20 Al Taawon-Al Riyadh
21.00 Al Shabab-Al Ittihad
Fransa Ulusal Lig 1 Play-off - Finaller
21:45 Boulogne - Clermont
Hollanda Eerste Divisie Play-off - 2. Tur
21:00 Den Bosch - Telstar
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 HJK Helsinki - SJK Seinöjoen