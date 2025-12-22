Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Aralık 2025 bugünkü maçlar
22 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün hem yabancı hem de yerli liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, İtalya Süper Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda kiritik maücadeleler oynanacak. Özellikle İtalya Süper Kupa finali Napoli-Bologna maçı için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Aralık 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
22 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
17:00 Başakşehir FK-Gaziantep FK
20:00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
Trendyol 1. Lig
20:00 Bodrum FK-Amed SK
Premier Lig
23:00 Fulham-Nottingham Forest
La Liga
23:00 Athletic Bilbao-Espanyol
İtalya Süper Kupa - Final
22:00 Napoli-Bologna