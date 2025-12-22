Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Aralık 2025 bugünkü maçlar

        22 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Bugün hem yabancı hem de yerli liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, İtalya Süper Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda kiritik maücadeleler oynanacak. Özellikle İtalya Süper Kupa finali Napoli-Bologna maçı için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Aralık 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 22.12.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:12
        1

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 22 Aralık 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, İtalya Süper Kupası ve Afrika Uluslar Kupası’nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi…

        2

        22 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        17:00 Başakşehir FK-Gaziantep FK

        20:00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

        3

        Trendyol 1. Lig

        20:00 Bodrum FK-Amed SK

        4

        Premier Lig

        23:00 Fulham-Nottingham Forest

        5

        La Liga

        23:00 Athletic Bilbao-Espanyol

        6

        İtalya Süper Kupa - Final

        22:00 Napoli-Bologna

        7

        Afrika Uluslar Kupası

        17:00 Mali-Zambiya

        20:00 Güney Afrika-Angola

        23:00 Mısır-Zimbabve

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
