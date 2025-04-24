Bugünkü maçlar listesi 24 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
24 Nisan Perşembe günün maç takvimi bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam edecek. Öte yandan La Liga, İtalya Kupası, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de önemli mücadeleler var. Günün en kritik karşılaşmalarından biri ise Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak yarı final mücadelesi. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Nisan 2025 bugünkü maçlar listesi...
24 Nisan Perşembe günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre; Ziraat Türkiye Kupası, La Liga, İtalya Kupası, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Nisan 2025 günün maç takvimi...
24 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
Saat 20:30 Trabzonspor - Göztepe (ATV)
İspanya La Liga
Saat 20:00 Leganes - Girona (S Sport Plus)
Saat 20:00 Osasuna - Sevilla (Tivibu Spor 1, Tuttur TV, S Sport Plus)
Saat 22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano (Tivibu Spor 1, Tuttur TV, S Sport Plus)
Saat 22:30 Real Betis - Valladolid (Tuttur TV, S Sport Plus)
İtalya Kupası - Yarı Final
Saat 22:00 Bologna - Empoli (TRT Spor)
Hollanda Eredivisie
Saat 19:45 AZ Alkmaar - NAC Breda (Tuttur TV)
Saat 22:00 Twente - PSV (Tuttur TV)
Hollanda Eerste Divisie
Saat 21:00 Roda - ADO Den Haag (Tuttur TV)
Belçika Pro League
Saat 21:30 Club Brugge - St.Gilloise (Tuttur TV)
İsveç Allsvenskan
Saat 20:00 Norrköping - Göteborg (Tuttur TV)
İsveç Superettan
Saat 20:00 GAIS - Brommapojkarna (Tuttur TV)