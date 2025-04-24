24 Nisan Perşembe günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre; Ziraat Türkiye Kupası, La Liga, İtalya Kupası, Belçika Pro Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 24 Nisan 2025 günün maç takvimi...