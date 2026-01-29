Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 OCAK 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague ve UEFA Avrupa Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 29 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile mücadele edecek. EuroLeague'de ise Türk derbisi yaşanacak. Türk basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ligin 25. haftasındaki derbide karşı karşıya gelecek. İşte, 29 Ocak 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak. FCSB-Fenerbahçe maçı günün en önemli mücadelesi olacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE LİG AŞAMASI BUGÜN SONA ERİYOR

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. Haftasında bugün toplam 18 maç oynanacak.

        Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

        3

        FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        FCSB-Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. National Arena'da oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

        4

        29 OCAK 2026 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Avrupa Ligi

        23:00 FCSB-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)

        23:00 Sturm Graz-Brann

        23:00 Porto-Rangers

        23:00 Go Ahead Eagles-Braga

        23:00 Real Betis-Feyenoord

        23:00 Genk-Malmö FF

        5

        23:00 Basel-Viktoria Plzen

        23:00 Celtic-Utrecht

        23:00 Kızılyıldız-Celta Vigo

        23:00 Midtjylland-Dinamo Zagreb

        23:00 Aston Villa-Salzburg

        23:00 Panathinaikos-Roma

        6

        23:00 Lille-Freiburg

        23:00 Ludogorets-Nice

        23:00 Stuttgart-Young Boys

        23:00 Nottingham Forest-Ferencvaros

        23:00 Lyon-PAOK

        23:00 Maccabi Tel Aviv-Bologna

        7

        EuroLeague

        20:45 Fenerbahçe-Anadolu Efes (S Sport)

        22:05 Hapoel Tel Aviv-Bayern

        22:15 Olimpiakos-Barcelona

        22:30 Olimpia Milano-Partizan

        22:45 Valensiya-Makkabi Tel Aviv

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?