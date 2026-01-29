29 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak. FCSB-Fenerbahçe maçı günün en önemli mücadelesi olacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...