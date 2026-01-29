Bugünkü maçlar 29 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile mücadele edecek. EuroLeague'de ise Türk derbisi yaşanacak. Türk basketbolunun iki devi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ligin 25. haftasındaki derbide karşı karşıya gelecek. İşte, 29 Ocak 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
29 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bugün tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak. FCSB-Fenerbahçe maçı günün en önemli mücadelesi olacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE LİG AŞAMASI BUGÜN SONA ERİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. Haftasında bugün toplam 18 maç oynanacak.
Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FCSB-Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. National Arena'da oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
29 OCAK 2026 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Avrupa Ligi
23:00 FCSB-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)
23:00 Sturm Graz-Brann
23:00 Porto-Rangers
23:00 Go Ahead Eagles-Braga
23:00 Real Betis-Feyenoord
23:00 Genk-Malmö FF
23:00 Basel-Viktoria Plzen
23:00 Celtic-Utrecht
23:00 Kızılyıldız-Celta Vigo
23:00 Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00 Aston Villa-Salzburg
23:00 Panathinaikos-Roma
23:00 Lille-Freiburg
23:00 Ludogorets-Nice
23:00 Stuttgart-Young Boys
23:00 Nottingham Forest-Ferencvaros
23:00 Lyon-PAOK
23:00 Maccabi Tel Aviv-Bologna