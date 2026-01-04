Bugünkü maç takvimi 4 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Ocak 2026 Pazar günü Avrupa'nın dev liglerinde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da heyecan dolu maçlar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 4 Ocak 2026 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri...
4 OCAK 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig
15:30 | Leeds United - Manchester United
18:00 | Everton - Brentford
18:00 | Fulham - Liverpool
18:00 | Newcastle United - Crystal Palace
18:00 | Tottenham - Sunderland
20:30 | Manchester City - Chelsea
İspanya LaLiga
16:00 | Sevilla - Levante
18:15 | Real Madrid - Real Betis
20:30 | Alaves - Real Oviedo
20:30 | Mallorca - Girona
23:00 | Real Sociedad - Atletico Madrid
Fransa Ligue 1
17:00 | Marsilya - Nantes
19:15 | Le Havre - Angers
19:15 | Lorient - Metz
19:15 | Brest - Auxerre
22:45 | Paris Saint-Germain - Paris FC
İtalya Serie A
14:30 | Lazio - Napoli
17:00 | Fiorentina - Cremonese
20:00 | Hellas Verona - Torino
22:45 | Inter - Bologna