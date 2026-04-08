Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bugünkü maçlar: 8 Nisan bugün kimin maçı var? 8 Nisan 2026 Çarşamba bugünün maç programı ile bugün hangi maçlar var?

        8 Nisan 2026 Çarşamba maç programı: 8 Nisan 2026 bugün hangi maçlar var?

        Futbol heyecanı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü zirveye çıkıyor. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik erteleme maçı Süper Lig'de gözleri İzmir'e çevirirken, Avrupa sahnesinde de dev kapışmalar futbolseverleri bekliyor. Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi gecenin en çok konuşulan karşılaşması olacak. Gün boyunca "Bugün hangi maçlar var?" ve "Galatasaray maçı saat kaçta?" soruları yanıt ararken, maç programı ve yayın detayları merak ediliyor. İşte 8 Nisan 2026 Çarşamba maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 08:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa ve Türkiye’de futbol maratonu tüm hızıyla sürerken, 8 Nisan Çarşamba günü dopdolu fikstürüyle dikkat çekiyor. Süper Lig’de Göztepe - Galatasaray karşılaşması haftanın öne çıkan maçları arasında yer alırken, UEFA organizasyonlarında çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Barcelona - Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain - Liverpool gibi dev eşleşmeler futbol gündemini belirliyor. Taraftarlar ise günün maç saatleri, yayın bilgileri ve şifresiz yayın seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor. İşte günün maçları...

        2

        GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

        ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        3

        8 NİSAN ÇARŞAMBA BUGÜNÜN MAÇLARI

        Süper Lig:

        20:00 Göztepe-Galatasaray (beIN Sports 1)

        UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final:

        22:00 Barcelona-Atletico Madrid (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 PSG-Liverpool (TRT Tabii Spor)

        4

        1. Lig:

        14:30 Serik Spor-Van Spor FK (TRT Spor)

        17:00 Iğdır FK-Keçiörengücü (TRT Spor)

        20:00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)

        UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final:

        19:45 Sporting Braga-Real Betis (TRT Tabii Spor)

        Suudi Arabistan - Pro Lig:

        18:55 Al Fayha-Al Ahli Jeddah

        21:00 Al Ittihad-Jeddah-Neom SC

        21:00 Al Hilal Riyadh-Al Kholood (TRT Tabii Spor 2)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
