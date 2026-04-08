8 Nisan 2026 Çarşamba maç programı: 8 Nisan 2026 bugün hangi maçlar var?
Futbol heyecanı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü zirveye çıkıyor. Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik erteleme maçı Süper Lig'de gözleri İzmir'e çevirirken, Avrupa sahnesinde de dev kapışmalar futbolseverleri bekliyor. Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi gecenin en çok konuşulan karşılaşması olacak. Gün boyunca "Bugün hangi maçlar var?" ve "Galatasaray maçı saat kaçta?" soruları yanıt ararken, maç programı ve yayın detayları merak ediliyor. İşte 8 Nisan 2026 Çarşamba maç programı...
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
8 NİSAN ÇARŞAMBA BUGÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig:
20:00 Göztepe-Galatasaray (beIN Sports 1)
UEFA Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final:
22:00 Barcelona-Atletico Madrid (TRT Tabii Spor 1)
22:00 PSG-Liverpool (TRT Tabii Spor)
1. Lig:
14:30 Serik Spor-Van Spor FK (TRT Spor)
17:00 Iğdır FK-Keçiörengücü (TRT Spor)
20:00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (TRT Tabii Spor 6)
UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final:
19:45 Sporting Braga-Real Betis (TRT Tabii Spor)
Suudi Arabistan - Pro Lig:
18:55 Al Fayha-Al Ahli Jeddah
21:00 Al Ittihad-Jeddah-Neom SC
21:00 Al Hilal Riyadh-Al Kholood (TRT Tabii Spor 2)