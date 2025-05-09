9 Mayıs Cuma gününün maç fikstürü bellli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar ile sporseverler futbola doyacak. Trendyol Süper Lig’de 35. hafta bugün başlarken LaLiga, Seria A, Bundesliga’da önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 9 Mayıs 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...