UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, 3. hafta bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…