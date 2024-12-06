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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bülent Ortaçgil Babylon’da

        Bülent Ortaçgil Babylon’da

        Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi, 11 Aralık Çarşamba akşamı usta sanatçı Bülent Ortaçgil'in Babylon'daki konserine ev sahipliği yapacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:57
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        Babylon'da Bülent Ortaçgil şarkıları
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        Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı kimliği ile yarım asrı geçmiş sanat kariyerinde, dinleyicisine nice değerli albüm ve şarkı armağan eden Bülent Ortaçgil, 1974 yılında “Benimle Oynar Mısın” başlıklı ilk albümüyle müzik piyasasına girdi. Bu albümü o dönemde ses getirmeyince 1980'lerin sonuna dek müzik piyasasından çekilen sanatçının ilk albümünde yer alan tüm parçaları daha sonra ünlü şarkıcılar tarafından defalarca yorumlandı. Bülent Ortaçgil, 1980'lerin ortasından itibaren ünlü müzisyen Fikret Kızılok ile çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü. 1980'lerin sonundan itibaren ise müzik hayatına tek başına devam eden Ortaçgil, albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Öte yandan Zuhal Olcay, Birsen Tezer, Teoman ve Leman Sam gibi ünlü isimlerle de düetler yaptı. 2000 yılında kendisi için birçok ünlü müzisyenin katılımı ile “Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları” adlı bir saygı albümü yayınlandı.

        Sahnede 50 yılı geride bırakan Bülent Ortaçgil, 11 Aralık Çarşamba akşamı Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi’nde gerçekleşecek konserinde sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatacak. Konser biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

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        #Babylon
        #Bülent Ortaçgil
        #Yapı Kredi 80. Yıl Sahnesi
        #konser
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