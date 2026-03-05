Canlı
        Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşklarının birinci yılını kutladı - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşklarının birinci yılını kutladı

        Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını kutladı

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 00:56
        Aşklarının birinci yılını kutladı

        Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

        Oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen kareyi yayımlayarak romantik bir mesaj paylaştı.

        Şakrak, gönderisinde ilişkinin geçen süresini esprili bir dille ifade ederek, "Yeryuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni" sözlerine yer verdi.

        Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması; şoföre küfür etti minibüse tekme attı

        Şile Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada servis minibüsünün önünde durdu. Ardından da minibüs şoförüne hakaret edip, araca yumruk ve tekme attı. (DHA)

