Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşklarının birinci yılını kutladı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılını sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen kareyi yayımlayarak romantik bir mesaj paylaştı.

Şakrak, gönderisinde ilişkinin geçen süresini esprili bir dille ifade ederek, "Yeryuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni" sözlerine yer verdi.