Bülent Şakrak'tan denizde öpücük

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bülent Şakrak, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da ilk kez görüntülendiği sevgilisi Esra Akpınar ile objektiflere bu kez de Çeşme'de yansıdı.

İstanbul’dan sonra yaz tatilinde ilk defa fotoğrafları çekilen ikili, kısa süreliğine denizde sohbet edip yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü. Sohbet sırasında Bülent Şakrak’ın sevgilisini öptü.