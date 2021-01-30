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Bülent Serttaş nereli? Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Bülent Serttaş nereli? Sorusu İbo Show'a konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Bülent Serttaş 1983 yılından beri sektörde yer almakta ve türkü söylemektedir. Peki, İbo Show konuğu Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli? İşte Bülent Serttaş biyografisi...

Bülent Serttaş nereli? Bülent Serttaş kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Bülent Serttaş Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncudur. 38 yıldır mesleğini icra eden Bülent Serttaş bu akşam İbo Show'a konuk olacak. Peki, Bülent Serttaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler...

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR, NERELİ?

18 Kasım 1965 yılında Elazığ Keban'da dünyaya gelmiştir. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile 2002 yılından beri evli ve 3 çocuk babasıdır.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri
1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
1993: Delikanlı
1995: Sen Varya Sen
1997: Aşığım Yanmışım
1997: Anlayacaksın - Mektup
1998: Sana Yaşıyorum
2000: Alın Yazımsın
2001: Her Şeyine Hastayım
2002: Ağlama Meleğim
2005: Tükendi Dost Sohbetleri
2008: Emir
2011: Bitmez sana sevdalarım
2013: Sen Diye Diye
2017: Ablalar
2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
2013: La Bize Her Yer Ankara
2015: Adamın Dibi (Çeşme)
2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
2019: Sevda İçerde
2019: Elini Kolunu Sallayacak
2020: Seyyah

Filmografisi

Çakallarla Dans 2010
Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012
Çakallarla Dans 3 2014
Yıldızlar da Kayar: Das Borak 2016

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