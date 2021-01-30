Bülent Serttaş Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncudur. 38 yıldır mesleğini icra eden Bülent Serttaş bu akşam İbo Show'a konuk olacak. Peki, Bülent Serttaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte hakkında merak edilenler...

BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR, NERELİ?

18 Kasım 1965 yılında Elazığ Keban'da dünyaya gelmiştir. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile 2002 yılından beri evli ve 3 çocuk babasıdır.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarım

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

Filmografisi

Çakallarla Dans 2010

Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012

Çakallarla Dans 3 2014

Yıldızlar da Kayar: Das Borak 2016