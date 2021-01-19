Oyuncular Sendikası, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

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