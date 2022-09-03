A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101 - 87 mağlup ederek ikide iki yaptı. 12 Dev Adam 2011'den sonra ilk kez ikide iki yaptı. Milliler yarın ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılarda 27 dakika süre alan Cedi Osman 25 sayı 7 ribaund ile yıldızlaşırken Cedi Osman da 13 sayı 9 asistlik performansla galibiyete katkı sağladı. Alperen Şengün de 15 dakikada 20 sayı 9 ribaund 4 asistlik çılgın performansın yanı sıra savunmada potayı karartmasıyla da galibiyette başrolü oynadı.