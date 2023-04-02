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Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında

Bulgaristan'da son 2 yılda düzenlenen beşinci erken genel seçim için sandıklar saat 07.00'de açıldı

Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında
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AA

Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, yurt içinde 12 bin, yurt dışında da 62 ülkede 738 noktada sandık kurulacağını bildirmişti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek.

Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı seçim dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakanlık, oy verme işleminin sorunsuz başladığını açıkladı.

Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek.

PARLAMENTODA GÜÇLERİN DAĞILIMI

Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.

Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.

NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor.

Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.

Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. ​​​​​​​

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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