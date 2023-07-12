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        Rafinera Cloud Kitchen'a 550 bin dolar yatırım

        Bulut mutfak girişimlerinden Rafinera Cloud Kitchen (RCK), ikinci yatırım turunun ilk dilimini 550 bin dolar yatırım ile tamamlayarak değerleme tutarını 400 milyon TL'ye çıkardı. Rafinera Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgan, "Kısa vadeli hedefimiz İstanbul yayılımımızı arttırmak, marka sayımızı 50'ye çıkartmak ve franchise sistemimizi hayata geçirmek" dedi

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 11:27
        Bulut mutfak girişimine 550 bin dolar yatırım
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        Bulut mutfak girişimi Rafinera Cloud Kitchen (RCK), ikinci yatırım turunun ilk dilimini 550 bin dolar yatırım ile tamamladı. Mevcut yatırımcılarının tamamının katılımı ile gerçekleşen bu turda RCK'nin değerlemesi 400 milyon TL'yi aştı.

        Yapılan açıklamaya göre, şirket, aldığı yatırımla ülke çapında yaygınlaşmayı ve teknolojik altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

        Alınan yatırım ile ilgili konuşan Rafinera Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgan, "Merkezi mutfak kullanımı sayesinde modelimiz yeni lokasyonlar için çok düşük bir yatırım maliyeti gerekiyor. Ayrıca modelimiz sayesinde müşteri memnuniyeti etkileyecek birçok parametreyi merkezi olarak kontrol edebiliyor ve servis kalitemizi istediğimiz noktada tutabiliyoruz. Kısa vadeli hedefimiz İstanbul yayılımımızı arttırmak, marka sayımızı 50'ye çıkartmak ve franchise sistemimizi hayata geçirmek" dedi.

        Teknoloji ve yemeği bir araya getiren food-tech konseptine yatırım yaptıklarına dikkat çeken Tulgan, "Geliştirdiğimiz yazılımlar ile veri madenciliği sürecimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Doğru işlenirse günümüzde veri, en önemli ve en değerli varlık. Biz de buradan yola çıkarak hem daha iyi hizmet vermek, hem de verimliliği arttırmak için AR-GE süreçlerimize ağırlık verdik" ifadelerini kullandı.

        Rafinera Cloud Kitchen ortakları arasında Yemeksepeti kurucu ortağı ve eski CEO'su Nevzat Aydın, Karaca Grubu ve Cookplus Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karaca, Sera Group (TAV Airports, TAV Construction, Humm Organic) CFO'su & Yönetim Kurulu Üyesi Damla Şener Akkaynak, Diler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Tuba Yazıcı, Vera Capital Kurucusu ve Yönetici Ortağı Ahmet Özokur, Kona Capital Kurucusu ve Yönetici Ortağı Kağan Çevik, Ortadoğu A.Ş. Kurucusu ve CEO'su Aydın Harezi ve Credia Partners gibi isimler bulunuyor.

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