Bulut teknolojilerine yön veren trendler konuşulacak

Vodafone Business, 8 Ekim Salı günü dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre finanstan lojistiğe, perakendeden bilişime kadar pek çok farklı sektörün önde gelen şirketlerinin bilgi teknolojileri yöneticilerini bir araya getirecek olan organizasyonda, bulut teknolojilerinin sağladığı dijital dönüşüm ve siber güvenliğin yanında bulutun geleceği ve bulut teknolojilerinde yapay zekâ kullanımı gibi inovatif konular da ele alınacak. Gün boyu sürecek paneller ve çeşitli aktivitelerle bilişim dünyasının nabzının atacağı etkinliğin açılış konuşmasını ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu gerçekleştirecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, etkinliğe dair şunları söyledi; “Bulut bilişim teknolojileri, sağlamış olduğu iş sürekliliği, maliyet yönetimi ve siber güvenlik açısından günümüzde kurumların çok merak ettiği ve gündemlerinde olan konuların başında geliyor. Vodafone Business bizler de nesnelerin interneti, yapay zekâ, veri merkezi gibi teknoloji ve inovasyonlarımızın yanında özellikle bulut teknoloji çözümlerine yoğun bir şekilde yatırım yaparken, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları çözümleri kendilerine sağlıyoruz.