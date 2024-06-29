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        Haberler Bilgi Magazin Bumblebee filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Bumblebee filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Bumblebee filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Bumblebee filmi konusu nedir?

        Transformers serisinin en sevilen filmleri arasında yer Bumblebee filmi 29 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Christina Hodson tarafından kaleme alınan Bumblebee filmi Travis Knight tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bumblebee filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Bumblebee filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:35
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        2018 yılında vizyona giren Bumblebee filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Gösterime girdiği tarihte eleştirmenler tarafından tam not alan film, gişede dünya çapında 468 milyon dolar hasılat sağladı. Peki, "Bumblebee filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Bumblebee filmi konusu ve oyuncuları...

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        BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

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        BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Hailee Steinfeld: Charlie Watson, Bumblebee'yi bulan ve arkadaş olan 18 yaşında bir kız

        John Cena: Jack Burns, eski bir ABD Ordusu Albayı ve Sektör 7 ajanı

        Jorge Lendeborg Jr.: Guillermo "Memo" Gutierrez, Charlie'nin yan komşusu Bumblebee'ye yakın olan komşusu

        John Ortiz: Dr. Powell, bir Sektör 7 ajanı

        Jason Drucker: Otis Watson, Charlie'snin genç erkek kardeşi

        Pamela Adlon: Sally Watson, Charlie ve Otis'in annesi

        Stephen Schneider as Ron, Sally'nin erkek arkadaşı, Charlie ve Otis'in yakında üvey babası olacak olan kişi

        Glynn Turman: General Whalen, Burns'ün Sector 7'deki üstü

        Len Cariou: Hank, Charlie'nin araba parçaları sağladığı bir hurdalığın sahibi

        Gracie Dzienny: Tina Lark, Charlie'nin kötü ruhlu sınıf arkadaşı

        Ricardo Hoyos: Tripp Summers, Charlie'nin sınıf arkadaşı ve Tina'nın erkek arkadaşı

        Fred Dryer: Şerif Lock, Charlie, Memo ve Bumblebee ile yüksek hızlı kovalamacaya giren bir şerif

        Lenny Jacobson: Roy, Dropkick tarafından öldürülmüş bir karavan parkı sakini

        Megyn Price: Amber, Roy'un kız arkadaşı

        Nick Pilla: Seymour Simmons, bir Sektör 7 ajanı. John Turturro, önceki aksiyon filmi olan Transformers filmlerinde karakterin daha eski bir versiyonunu canlandırmıştır.

        Edwin Hodge: Danny Bell, bir Sektör 7 ajanı

        Tim Martin Gleason: Bayan Watson, Charlie ve Otis'in babası ve kalp krizinden ölen Sally'nin kocası

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