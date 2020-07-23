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Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camiisi'ne atanan Bünyamin Topçuoğlu hayatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak 3 imam hatip ve 5 müezzini açıkladı. Bu isimlerden Bünyamin Topçuoğlu oldu. Peki, Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelerde görev yaptı? İşte Bünyamin Topçuoğlu hakkında detaylar...

Bünyamin Topçuoğlu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imam hatiplerin isimlerini açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldu.

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

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