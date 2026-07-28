Burak Deniz'in tatilde telefon trafiği
Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen oyuncu Burak Deniz, gün boyunca telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 09:21 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Burak Deniz, Yalıkavak'taki bir plajın iskelesinde objektiflere yansıdı.
Denizin dalgalı olması nedeniyle suya girmeyi tercih etmeyen oyuncu, uzun süre telefonda konuşarak vakit geçirdi.
Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Burak Deniz, basın mensuplarını fark edince onlara el sallayarak selam verdi.
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