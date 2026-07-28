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        Haberler Magazin Burak Deniz'in tatilde telefon trafiği

        Burak Deniz'in tatilde telefon trafiği

        Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen oyuncu Burak Deniz, gün boyunca telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Tatilde telefon trafiği

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Burak Deniz, Yalıkavak'taki bir plajın iskelesinde objektiflere yansıdı.

        Denizin dalgalı olması nedeniyle suya girmeyi tercih etmeyen oyuncu, uzun süre telefonda konuşarak vakit geçirdi.

        Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Burak Deniz, basın mensuplarını fark edince onlara el sallayarak selam verdi.

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