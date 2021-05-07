Burak Elmas: "29 Mayıs’ta bu seçim olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Burak Elmas: "29 Mayıs’ta bu seçim olacak"

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. 29 Mayıs’ta seçimin olacağını söyleyen Elmas, "Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi

Burak Elmas:

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Burak Elmas, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi.

Türk Telekom Stadı'na gelen Burak Elmas, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a verdi. Elmas'a Asaf Savaş Akat ve Ali Polat Bengiserp eşlik etti.

Adaylıkla ilgili evrakları teslim eden Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

Üyeleri genel kurulda oy kullanmaya davet eden Elmas, şunları dile getirdi:

"Bu seçim Galatasaray için çok çok önemli. Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olarak Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içinde maalesef Galatasaray'a yeterli saygıyı duymayan zamanında hazırlanmamış azınlık da olsa bir takım arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını öteleme çabasını görüyoruz. Biz, her zaman Galatasaraylının iradesinin, Galatasaray'ın tüm kararlarına doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim olması için emeklerimizi seferber edeceğiz."

Burak Elmas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mevcut yönetimin 29 Mayıs'ta yapılacak seçimin ertelediğini açıklamasıyla ilgili, "Galatasaray Spor Kulübünün tüzüğünün şartları bellidir. Bu tüzük çerçevesinde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem eksiksiz devam etmekte. Seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun farkındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılar veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener'den oluştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi | TFF'den Alanyaspor - Fenerbahçe maçı kararı
FUTBOLTFF: Kural hatası yok
Galatasaray'da seçim kaosu - Son dakika GS haberleri - Galatasaray'da seçim ne zaman?
FUTBOLSeçim kaosu!
Son dakika haberi - Fenerbahçe, Tahkim'e gidiyor - "15 puanımız hakem kararlarıyla gasp edildi"
FUTBOLFenerbahçe'den sert tepki
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Samatta, eski takımına dönebilir
FUTBOLBelçika basını duyurdu: Samatta...
Süper Lig'de kritik cumartesi - Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan edebilir
FUTBOLSüper Lig'de kritik cumartesi
Galatasaray'dan son dakika haberleri - Fatih Terim'den Ghezzal için özel önlem
FUTBOLGhezzal önlemi!
Son dakika haberi | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
FUTBOLDerbinin hakemi açıklandı
Barcelona'dan Sergio Agüero transferi için resmi adım
FUTBOLAgüero için resmi adım!
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Türk takımının durumunu etkileyecek
FUTBOLSüper Lig'i bekleyen tehlike!
Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek için "son virajda"
FUTBOL26 yıllık hasret için son viraj