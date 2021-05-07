Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasarayGalatasaray'da seçim kaosu - Son dakika GS haberleri - Galatasaray'da seçim ne zaman?
ABONE OL

Galatasaray'da seçim kaosu

Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor! 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurulun 'tam kapanma' şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin yankıları sürüyor. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden seçim tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapılırken, Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu. İşte yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray'da seçim kaosu - Son dakika GS haberleri - Galatasaray'da seçim ne zaman?

Galatasaray yönetiminin 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi pandemi koşullarını gerekçe göstererek iptal etmesi camiada büyük yankı uyandırdı.

Sandığa gidilmesini bekleyen üyeler ve adaylar, Cengiz yönetimini ağır şekilde eleştirdi. Resmi olarak 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için adayların, tüzüğe göre ilk tarihten 1 hafta önce listelerini ve başvuru formlarını elden olmak kaydıyla Divan Başkanlığı'na ulaştırma zorunluluğu bulunuyor. Tüzüğe aykırılı olacağını düşünen Sarı-Kırmızılı yönetimin bu yüzden seçimi iptal ettiği öğrenildi.

Yönetim kanadından alınan bilgiye göre örneğin; seçimden sonra başka bir üyenin sokağa çıkma yasağından ötürü belgeleri elden teslim edemediği için aday olamadığını ileri sürerek mahkemeye başvurması halinde seçimin tekrarlanması bile gündeme gelebilir. Yönetim kanadının bu nedenle seçimi ertelemek istediği ifade edildi.

AVUKATLARA YASAK YOK

Cengiz yönetiminin seçimi iptal etme kararı muhalefet kanadının tepkisine neden oldu. Başkan Mustafa Cengiz'in tüzükte kendisine göre bir madde bularak koltukta kalmaya çalıştığını savunan muhalefet kanadı, hukukta vekaletname sisteminin olduğunu savundu. Evden çıkmadan da sokağa çıkma serbestliği bulunan avukatlara vekaletname verilerek adaylık başvurusu yapılabileceğini ileri sürülürken, gelecekte kulübe açılabilecek "Seçim iptali" gibi bir davanın önem arz etmeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN SEÇİM TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 hedeflenerek, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ALBAYRAK: EN GEÇ HAZİRAN AYINDA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da iptal edilen seçimli genel kurulun en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu.

MUSTAFA CENGİZ: ADAY DEĞİLİM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN TEPKİ: İPTAL KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

Burak Elmas: Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir. Camiamıza yakışan demokratik seçimler için, dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz.

Metin Öztürk: İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi (Bugün) yarındır.

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Spor Kulübünde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
FUTBOLAvrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
FUTBOLBurak Yılmaz'dan transfer açıklaması
Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurdu!
FUTBOLMustafa Cengiz aday olmayacağını duyurdu!
Galatasaray başkan adaylarından iptal kararına tepki!
FUTBOLAdaylardan iptal kararına tepki!
Süper Lig şampiyonunu bekleyen "Chelsea" tehlikesi
FUTBOLSüper Lig'i bekleyen Chelsea tehlikesi
Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!
FUTBOLAbdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! Kararın perde arkası, ilk tepkiler...
SPORİptal kararının perde arkası!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri | Szalai, Ozan, Samatta, Muriç...
FUTBOLSzalai, Ozan, Muriç...
Beşiktaş'ta gözler sol kanatta
FUTBOLGözler sol kanatta!
Son dakika! Galatasaray'dan seçim tarihi açıklaması!
FUTBOLGalatasaray'dan seçim tarihi açıklaması!