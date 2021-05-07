Galatasaray yönetiminin 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi pandemi koşullarını gerekçe göstererek iptal etmesi camiada büyük yankı uyandırdı.

Sandığa gidilmesini bekleyen üyeler ve adaylar, Cengiz yönetimini ağır şekilde eleştirdi. Resmi olarak 22 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak seçim için adayların, tüzüğe göre ilk tarihten 1 hafta önce listelerini ve başvuru formlarını elden olmak kaydıyla Divan Başkanlığı'na ulaştırma zorunluluğu bulunuyor. Tüzüğe aykırılı olacağını düşünen Sarı-Kırmızılı yönetimin bu yüzden seçimi iptal ettiği öğrenildi.

Yönetim kanadından alınan bilgiye göre örneğin; seçimden sonra başka bir üyenin sokağa çıkma yasağından ötürü belgeleri elden teslim edemediği için aday olamadığını ileri sürerek mahkemeye başvurması halinde seçimin tekrarlanması bile gündeme gelebilir. Yönetim kanadının bu nedenle seçimi ertelemek istediği ifade edildi.

AVUKATLARA YASAK YOK

Cengiz yönetiminin seçimi iptal etme kararı muhalefet kanadının tepkisine neden oldu. Başkan Mustafa Cengiz'in tüzükte kendisine göre bir madde bularak koltukta kalmaya çalıştığını savunan muhalefet kanadı, hukukta vekaletname sisteminin olduğunu savundu. Evden çıkmadan da sokağa çıkma serbestliği bulunan avukatlara vekaletname verilerek adaylık başvurusu yapılabileceğini ileri sürülürken, gelecekte kulübe açılabilecek "Seçim iptali" gibi bir davanın önem arz etmeyeceği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN SEÇİM TARİHİ İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 hedeflenerek, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ALBAYRAK: EN GEÇ HAZİRAN AYINDA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da iptal edilen seçimli genel kurulun en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu.

MUSTAFA CENGİZ: ADAY DEĞİLİM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN ADAYLARINDAN TEPKİ: İPTAL KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

Burak Elmas: Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir. Camiamıza yakışan demokratik seçimler için, dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz.

Metin Öztürk: İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi (Bugün) yarındır.

Eşref Hamamcıoğlu: Galatasaray Spor Kulübünde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

— Habertürk Spor - #SosyalMesafe (@HTSpor) May 6, 2021