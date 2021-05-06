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Galatasaray başkan adaylarından iptal kararına tepki!

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun iptal edileceğinin açıklanması tepkilere yol açtı. Başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu bu karara tepki gösterdi!

Galatasaray başkan adaylarından iptal kararına tepki!

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul kaosu yaşanıyor! 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulan olağan seçimli genel kurulun iptal edildiği dün kulübün Twitter hesabından duyuruldu. Bu karara tepkiler gelirken üç yönetim kurulu üyesi, kararın kendilerine sorulmadan alındığını belirterek istifa etti. Başkan adayları da bu karara tepkilerini dile getirdi.

BURAK ELMAS: BU BİR TÜZÜK İHLALİDİR

Başkan adayı Burak Elmas, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesinin tüzüğe aykırı olduğunu savundu. Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp yönetiminin genel kurulu iptal etmesinin, kulübün demokratik seçim tarihine ve kültürüne kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.

Kulübün internet sitesinde 14 Nisan'da yapılan çağrıda genel kurul tarihinin açıklandığını hatırlatan Elmas, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca, 28 Nisan'da kulübümüz divan başkanlığına sunmuş olduğumuz başvurumuzda imzaları yer alan üyelerimizin hazirunda yer aldığı, 29 Nisan'da kulübümüz Sicil Kurulu Başkanı tarafından tasdik edilmiştir. Bu süre zarfında, bir diğer saygıdeğer başkan adayının da ilgili madde uyarınca başvurusunu sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, dün akşam yapılan açıklamanın aksine, seçim sürecinin tüzüğümüze uygun olarak devam ettiği ve ülkemizdeki geçici kapanma tedbirlerinin başkan adaylarının başvurularını engellemediği açıktır. 'En yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal' edilen 29 Mayıs tarihli seçimli genel kurul ile aynı gün, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da ve de seyircili olarak oynanacağının açıklanmış olması, ayrıca yakın tarihlerde diğer bazı spor kulüplerinin genel kurul toplantılarının yapılacağı hususları, bu kapsamda oldukça dikkat çekicidir."

Kulüp yönetimi tarafından alınan iptal kararının hukuki olmadığını savunan Elmas, "Kararın, geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığı ve tamamen keyfi değerlendirmeler neticesinde alındığı açıktır. Tüzüğümüzün Aday Olmak İçin Başvuru Usulü ve Adaylığın Duyurulması başlıklı 61. maddesi uyarınca, başkan adaylarının ibraz etmekle yükümlü oldukları belgeleri şahsen ve elden sunmaları yönünde bir yükümlülük yoktur. Söz konusu başvuruların, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan avukatlar vesilesiyle vekaleten veya posta yoluyla ibrazı mümkündür. Dolayısıyla karara dayanak gösterilen kapanmanın belge ibrazına engel olduğu yönündeki gerekçe kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrıca, bugün itibarıyla iki başkan adayının başvuru belgelerini divan başkanlığına ibraz ettiği göz önüne alındığında ve bu başvurulardan birinin tam kapanma koşulları geçerliyken gerçekleştiği değerlendirildiğinde, söz konusu gerekçenin pratikte de bir karşılığının olmadığı son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurulun yapılacağı 22 ve 29 Mayıs tarihleriyle ilgili yetkili makamlarca alınmış bir kısıtlama kararı bulunmadığı anlatan Elmas, yönetim kurulunun seçimi iptal etme yetkisine sahip olmadığını belirterek, şunları aktardı:

"Yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde halihazırda herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi, bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır. Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir. Camiamıza yakışan demokratik seçimler için, dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz. Kanuna, tüzüğümüze ve hakkaniyete dayalı talebimizin yerine getirilmemesi ve tüzüğümüze ısrarla aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurmayı değerlendireceğimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz."

METİN ÖZTÜRK: İPTAL KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin genel kurul toplantısını iptal etmesine tepki gösterdi. Hesabında kulüp tüzüğünün genel kurulla ilgili maddesini paylaşan Öztürk, "İptal kararı yok hükmündedir. İptali iptal edin, Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Tüzüğün 33. maddesi açık. Kamu bir nedenle seçimi ertelese dahi, ikinci bir duyuru ile ilk toplantı günü olan 22 Mayıs'ı, 60 güne kadar erteleyebilirsiniz. Adayların son başvuru tarihi yarındır." ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: SEÇİM ANCAK KANUNLAR VE TÜZÜK ÇERÇEVESİNDE İPTAL OLABİLİR

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabileceğini söyledi. Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüp yönetiminin genel kurul toplantısını iptal etmesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı yönetimi kararından dönmeye çağıran Hamamcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübünde seçim ancak kanunlar ve tüzük çerçevesinde iptal olabilir. Tek bir kişinin keyfi kararı veya bazı art niyetli hesapların neticesinde seçimlerin iptal edilmesi, benim ve arkadaşlarımın bizzat itirazımızı yükselttiğimiz zihniyetin göstergesidir.

Galatasaray bu badireyi de atlatacaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız. Seçimi de hep birlikte yapacağız. Şunu da belirtmem gerekir, bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir. Yoksa son pişmanlık fayda etmez. Galatasaray bunun hesabını sorar. Galatasaray'a güvenelim."

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