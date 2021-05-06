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Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün iptal edilen seçimli genel kurulun en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu!

Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak seçim tarihi verdi!

Galatasaray'da seçim krizi yaşanıyor! Sarı-kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamaya göre 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimli genel kurul 'tam kapanma' şartları nedeniyle sürecin tamamlanamayacağından ileri bir tarihe ertelenmişti. Başkan adayları ve yönetim kurulu üyeleri bu duruma tepki gösterirken Abdurrahim Albayrak da konuya dair bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı seçimin haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.

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