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Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurdu!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı.

Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurdu!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi sona eriyor! Sarı-kırmızılılar 29 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan olağan seçimli genel kurulun 'Tam kapanma' nedeniyle adayların hazırlık süreçlerini tüzüğe uygun şekilde tamamlayamayacağı belirtilerek seçim kararını iptal etmişti. Yönetim kurulundan üç üye bu kararın, kendilerine sorulmadan alındığını gerekçe göstererek istifa ederken Mustafa Cengiz'in yaklaşan seçimde adaylık için 100 üye imzasını toplayamadığı ve bu nedenle seçimi ertelediği öne sürülmüştü. Başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu iptal kararına tepki gösterirken mevcut ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da seçimimin en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Mustafa Cengiz seçimde aday olmayacağını açıkladı!

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cengiz, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı. Cengiz 20 Ocak 2018'de Galatasaray başkanlığına seçilmişti.

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