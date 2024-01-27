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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Erden Timur'a Sacha Boey teşekkürü! - Galatasaray Haberleri

        Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Erden Timur'a Sacha Boey teşekkürü!

        Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olması sonrası Fatih Terim, Erden Timur ve Okan Buruk'u tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:26
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        Terim ve Timur'a Boey teşekkürü!
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        Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

        Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcuyu transfer ettiği 2021 yılında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Elmas, Boey'in transferi nedeniyle Fatih Terim, Erden Timur ve Okan Buruk'a teşekkür etti.

        İşte o açıklama:

        "Galatasaray, oyuncumuz Sacha Boey’in Bayern Munich transferi ile tarihinin en yüksek kar elde ettiği transferini gerçekleştirmiş oldu. Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur’u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar liginde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur’u tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray’a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray’ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasaray’ımızı tekrar tebrik ederim."

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