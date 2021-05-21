Burak Hakkı: Beni çok gururlandırdı

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burak Hakkı, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

Salaş giyim tarzı dikkatlerden kaçmayan Hakkı'nın yanında Yunanistan'dan gelen misafirleri vardı. Yeni bir film için kostüm ekibiyle Nişantaşı'na gelen oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.

"İzmir'in Kurtuluşu hakkında bir film çekiyoruz. Filmi Yunanlılar çekiyor. Adı 'İzmir' olacak. Ben de çok heyecanlıyım bu proje için. Yunanlıların böyle bir film çekmesi beni çok gururlandırdı" dedi.