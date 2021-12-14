Altyapısından yetiştiği Altınordu'dan Almanya ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, Spor Toto 1. Lig'deki son maçına çıktı.

Ligin 16. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Altınordu 2-0'dan dönerken Burak İnce de 74. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu gol, İzmir ekibine 3 puanı getirirken takım arkadaşları da Burak'ı maç sonunda omuzlara aldı!

Altınordu'dan yapılan paylaşımda "Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!" ifadelerine yer verildi.

Alman kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld'in Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtilmişti.

Ümit Milli futbolcu Burak İnce de yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."