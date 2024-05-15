Burak Sergen'den Aziz Yıldırım'a destek
Ünlü oyuncu Burak Sergen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı için aday olan Aziz Yıldırım'a destek verdi
Giriş: 15.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:48
1998 - 2018 arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım, 8 - 9 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı.
Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurduğu basın toplantısına oyuncu Burak Sergen de katıldı. Sergen, Yıldırım ile yer aldığı fotoğrafına; "Efsane başkanımızı desteklemeye geldik" notunu düştü.
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