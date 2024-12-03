Burak Sergen'den, "Sonsuz" aşk paylaşımı
Burak Sergen, eşi Gizem Şağban ile romantik bir paylaşımda bulundu
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Samet' karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz mayıs ayında Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti.
Dizinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Sergen, sosyal medya hesabından eşi Gizem Şağban'la birlikte romantik bir paylaşım yaptı.
Oyuncu, paylaştığı karelere, "Sonsuz" notunu ekleyerek kırmızı bir kalple duygularını ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram