Burak Sergen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları magazin severler tarafından sıkça aranılan isimlerden biri oldu. Çukur dizisinde Baykal karakteri ile karşımıza çıkan Burak Sergen kendisinden 25 yaş küçük Nihan Ünsal ile sade bir törenle evlendi. İşte detaylar...
BURAK SERGEN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?
9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanısıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sunmuştur.
Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.
Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence'le kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var.
Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.
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