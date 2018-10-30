Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile ayrılan Burak Törer, araba sürerken alkollü içki içtiğini gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Törer, kısa sürede videoyu sildi ama tepkilerden kaçamadı.

Takipçileri, Törer’in bu hareketiyle ilgili “Gülben Ergen’i unutamadı, aşk acısını atlatamadı” şeklinde yorum yaptılar.

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