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"Ben ve ailem seni hep sevgiyle anacağız. Aşkla değil, dostlukla devam edecek yolumuzda, düşmanlarımızın yüzünü güldürmeyecek kadar sağlam temeller attık. Aileme ve bana olan saygın için, her güzel gün için sana teşekkür ederim. Ve tanık olduğum muhteşem anneliğin için seni tebrik ederim. Burak Törer"