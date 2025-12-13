Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Burak Yamantürk: Özge'yi mutfağa sokmam - Magazin haberleri

        Burak Yamantürk: Özge'yi mutfağa sokmam

        Burak Yamantürk, eşi Özge Özpirinçci'yi mutfağa sokmadığını söyleyerek; "Yemek yapmayı severim. O da bu işin kaymağını yiyor. Yemekleri, genelde ben yapıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 13.12.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Özge'yi mutfağa sokmam"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci ile eşi Burak Yamantürk, Etiler'de görüntülendi. Yamantürk, mutfak için alışveriş yaptığını söyleyerek; "Akşam bir şeyler yapacağım, onlar için bir şeyler bakıyordum. Özge de buralarda o kıyafet bakıyor" dedi.

        "Mutfakta hep siz mi olursunuz?" sorusuna ise Burak Yamantürk; "Özge'yi mutfağa sokmam. Yemek yapmayı severim. O da bu işin kaymağını yiyor. Yemekleri, genelde ben yapıyorum" ifadelerini kullandı. Yamantürk, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yurt dışında yemekle ilgili eğitim alması hakkında ise "Ben doğuştan yetenekliyim bu konuda" diyerek güldü.

        Burak Yamantürk'ün topuklu ayakkabıları dikkat çekti.

        "HER ŞEYİ ÇOK LEZZETLİ YAPIYOR"

        Özge Özpirinçci ise, eşinin yemek yapması ve mutfakta iyi olması hakkında; "Her şeyi çok lezzetli yapıyor ama bir balık yapar tereyağlı, çok lezzetli oluyor. Bir balık çorbası yapıyor of!" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Özpirinçci
        #Burak Yamantürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        Toroslar’da yeni bitki türü keşfedildi
        Pandemik katil! 14 yıl sonra...
        Pandemik katil! 14 yıl sonra...
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası