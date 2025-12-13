Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci ile eşi Burak Yamantürk, Etiler'de görüntülendi. Yamantürk, mutfak için alışveriş yaptığını söyleyerek; "Akşam bir şeyler yapacağım, onlar için bir şeyler bakıyordum. Özge de buralarda o kıyafet bakıyor" dedi.

"Mutfakta hep siz mi olursunuz?" sorusuna ise Burak Yamantürk; "Özge'yi mutfağa sokmam. Yemek yapmayı severim. O da bu işin kaymağını yiyor. Yemekleri, genelde ben yapıyorum" ifadelerini kullandı. Yamantürk, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yurt dışında yemekle ilgili eğitim alması hakkında ise "Ben doğuştan yetenekliyim bu konuda" diyerek güldü.

Burak Yamantürk'ün topuklu ayakkabıları dikkat çekti.

"HER ŞEYİ ÇOK LEZZETLİ YAPIYOR"

Özge Özpirinçci ise, eşinin yemek yapması ve mutfakta iyi olması hakkında; "Her şeyi çok lezzetli yapıyor ama bir balık yapar tereyağlı, çok lezzetli oluyor. Bir balık çorbası yapıyor of!" dedi.