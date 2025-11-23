Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i tutulmuyor!

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Kayserispor deplasmanında kazanarak 3 maç sonra galip geldi. Puanını 22 yapan kırmızı-siyahlı takım, Burak Yılmaz yönetiminde müthiş bir çıkış yakaladı.

Sezona 2'de 0 ile başlayıp göreve Burak Yılmaz'ı getiren Antep, 11 maçta 5 galibiyet alırken 4 de beraberlik elde etti.

Gaziantep bu süreçte evinde sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Burak Yılmaz, 11 maçta 22 puan toplarken ortalaması ise maç başı 2 puan oldu.

Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.