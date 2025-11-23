Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i tutulmuyor! - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i tutulmuyor!

        Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde büyük bir çıkış yakalayarak Kayserispor galibiyetiyle 3 maç sonra kazandı ve puanını 22'ye çıkardı. Sezona kötü başlayan kırmızı-siyahlılar, Burak Yılmaz'ın göreve gelmesiyle oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece Fenerbahçe'ye yenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i tutulmuyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Kayserispor deplasmanında kazanarak 3 maç sonra galip geldi. Puanını 22 yapan kırmızı-siyahlı takım, Burak Yılmaz yönetiminde müthiş bir çıkış yakaladı.

        Sezona 2'de 0 ile başlayıp göreve Burak Yılmaz'ı getiren Antep, 11 maçta 5 galibiyet alırken 4 de beraberlik elde etti.

        Gaziantep bu süreçte evinde sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Burak Yılmaz, 11 maçta 22 puan toplarken ortalaması ise maç başı 2 puan oldu.

        Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı