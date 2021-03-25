Voetbal International dergisine göre, yüzyılın başından bu yana Hollanda Milli Takımı'na tek maçta 3 gol atan ilk oyuncu Burak Yılmaz oldu. Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere, Hollanda'ya 3 gol atmıştı. Burak Yılmaz, bu sayıyı tek maçta elde etti.